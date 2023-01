Regione, piu soldi a forestali e Pip: nella Finanziaria anche un fondo povertà da 10 milioni

La Finanziaria che il governo conta di approvare all’Ars entro il 10 febbraio cambia in corsa per far spazio a una manovra che strizza l’occhio ad alcune delle categorie elettoralmente più pesanti. Gli ultimi emendamenti depositati dal governo prevedono aumenti di stipendio per i forestali e per i Pip di Palermo e un tesoretto da 10 milioni per finanziare aiuti ai poveri attraverso gli enti di volontariato.

L’assessore all’Economia, Marco Falcone, ha completato ieri il nuovo testo. La norma di maggior peso aggiunta alla Finanziaria spedita all’Ars a fine dicembre è quella preparata dall’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino: prevede un budget di quasi 23 milioni per erogare a tutti i circa 18 mila forestali aumenti di stipendio da almeno 50 euro netti al mese.

