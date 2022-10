Scrutinio senza fine, slitta la proclamazione dei deputati all’Ars

Slitta ancora la proclamazione dei deputati all’Ars. Di fatto, lo scrutinio delle elezioni del 25 settembre non è ancora finito perché mancano i risultati ufficiali delle province di Palermo, Messina e Catania. E nell’attesa continua a tenere banco in casa grillina il dubbio sul collegio per cui opterà Nuccio Di Paola: eletto a Palermo, Catania e Caltanissetta potrebbe scegliere quest’ultimo seggio applicando una teoria (la provincia d’origine) che già Giancarlo Cancelleri sperimentò nella stessa situazione due legislature fa.

Attesi per ieri, i risultati definitivi non sono arrivati. Oggi sarà il giorno della chiusura del fascicolo che riguarda Palermo. Nessuna sorpresa, i deputati che saranno proclamati sono i 4 grillini Varrica, Sunseri, Di Paola; i due civici La Vardera e Geraci; i tre forzisti Tamajo, Vitrano e Micciché; i 3 Pd Chinnici, Cracolici e Giambona; Nuccia Albano della Dc, il leghista Figuccia; i 3 FdI Aricò, Intravaia e Ferrara.

