Regione, l’intreccio giunta e Ars passa dal verdetto dei giudici

Questa settimana potrebbe essere decisiva per sciogliere i tanti dubbi politici che sono rimasti in sospeso dopo le elezioni regionali. L’attesa è tutta rivolta all’esito dello scrutinio delle ultime 48 sezioni che - a più di dieci giorni dal voto - non è stato completato a causa di dati incompleti o errati trasmessi da alcuni Comuni.

L'ufficio centrale regionale, costituito alla Corte d’appello di Palermo, potrebbe fare chiarezza già oggi, al massimo domani, almeno queste sarebbero le intenzioni per velocizzare la proclamazione di Renato Schifani che avverrà solo quando ci sarà la comunicazione ufficiale da parte di tutte le 5298 sezioni dell'Isola che servità a determinare il superamento della soglia del 5 per cento delle singole liste con l’attribuzione dei seggi e quindi la proclamazione dei 70 deputati all'Assemblea regionale siciliana.

Un ampio servizio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

© Riproduzione riservata