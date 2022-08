Il voto in Sicilia, Barbara Floridia pronta a candidarsi se salta l’intesa tra Pd e M5s

Il «no» agli inceneritori è uno dei nove punti che il M5s sta definendo e che sottoporrà agli alleati. Anzi a Caterina Chinnici: è la vincitrice delle primarie del 23 luglio per il movimento di Conte «la garante», perché, «l’alleanza progressista non esiste più dopo che il Pd ha deciso di romperla al livello nazionale». Serve dunque «un nuovo patto» e «i nove punti che stiamo definendo - spiega il referente regionale del M5s Nuccio Di Paola - saranno dirimenti per proseguire». Altrimenti, aggiunge Di Paola, «faremo altre scelte». Il piano b è delineato: il M5s correrà con un proprio candidato. Il nome più scontato sarebbe quello di Barbara Floridia, giunta alle spalle della Chinnici alle primarie.

