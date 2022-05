Regione, contributi e mance nell’ultimo assalto alla Finanziaria: presentati 900 emendamenti

Sono circa 900 gli emendamenti al disegno di legge stabilità da oggi all'esame dell'Ars. Per buona parte si tratta di norme aggiuntive. Il gran numero di emendamenti sarebbe alla base della decisione della Presidenza dell’Ars di rinviare a oggi alle 10.30 la seduta d’aula per cominciare l’esame del testo. Sabato scorso, l’aula ha approvato l’articolato del bilancio di previsione: manca solo il voto finale. C'è un po' di tutto. Dalla proposta della forzista Luisa Lantieri di stabilizzare i precari dell’autodromo di Pergusa e destinare 10mila euro al sito faunistico parco Ronza di Piazza Armerina all’ipotesi dei leghisti Marianna Caronia e Carmelo Pullara di indirizzare 300mila euro l’anno alla Biobanca del Mediterraneo « per il potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni, compresi i campioni di Sars- Cov- 2 e relative varianti » e 800mila euro per il riconoscimento di benefici agli operatori sanitari impegnati nell’emergenza Covid all’ospedale Cervello- Villa Sofia.

I due deputati leghisti firmano pure una proposta di modifica alla Finanziaria che liberi cinque milioni di euro da destinare come contributo una tantum alle opere pie, sulla base dell’occupazione di posti letto nell’anno precedente. Caronia presenta ancora un emendamento che indirizza 200mila euro al museo Mandralisca di Cefalù per compensare i mancati introiti causati dalla pandemia.

La Lega propone inoltre di ridurre del 25 per cento (oltre 2,5 milioni di euro) i canoni demaniali, in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria, mentre i deputati di Fratelli d’Italia, insieme alla capogruppo udc Eleonora Lo Curto, chiedono di autorizzare per il 2022 una spesa di quasi 600mila euro in più per la Fondazione Taormina Arte. Lo Curto chiede anche di incrementare di 180mila euro il fondo destinato alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, mentre insieme ai 5Stelle Nuccio Di Paola, Luigi Sunseri e Giampiero Trizzino, e alla deputata Valentina Palmeri, propone aiuti agli enti parco (353mila euro), degli enti gestori delle riserve naturali ( 507mila) e del personale di parchi e riserve ( un milione 788mila euro).

La presidente della commissione Sanità, Margherita La Rocca, Ruvolo propone di destinare 160mila euro al Comune di Sciacca perché chiuda un contenzioso con una fondazione in liquidazione e sblocchi il finanziamento da 7 milioni per un museo interdisciplinare. Mentre sono 50 gli emendamenti presentati dal Pd: aiuti per il caro bollette e provvedimenti antiusura, 30 milioni per il fondo destinato a prestiti a tasso zero rivolti a famiglie a basso reddito, uno sul sostegno ai teatri e uno in favore degli amministratori locali, che adegui le indennità dei sindaci dell’Isola a quelle del resto d’Italia.

© Riproduzione riservata