Regione, bilancio ingessato all'Ars. I sindaci: troppi tagli in Finanziaria

I sindaci siciliani bocciano la Finanziaria. Mentre l’opposizione minaccia perfino di assentarsi dall’aula, oggi, quando inizierà la votazione del bilancio. Il governo, intanto, spera nell’immediato arrivo di aiuti da Roma per turare alcune falle. In questo clima stamani si voterà il bilancio. È prevista l’approvazione in giornata e questo scongiurerà il mancato rispetto del termine del 30 aprile, dal quale potrebbero scaturire ipotesi mai verificatesi prima di scioglimento dell’Ars. La Finanziaria invece scivolerà alla prossima settimana: entro lunedì a mezzogiorno dovranno essere presentati gli emendamenti, direttamente in aula senza alcun passaggio in commissione, poi a seguire la maratona per arrivare al traguardo in un paio di giorni. Programma che prevede molte incognite. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

