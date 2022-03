Amministrative e referendum sulla giustizia: il 12 giugno sarà election day, ballottaggi il 26

Election day il prossimo 12 giugno: il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date delle elezioni comunali che saranno lo stesso giorno del referendum. Il primo turno delle amministrative, dunque, si terrà il 12 giugno e nelle città sopra il 15 mila abitanti il ballottaggio sarà il 26 giugno.

Per quanto riguarda le Comunali, saranno 24 i capoluoghi di provincia in cui si voterà, tra cui anche 4 capoluoghi di regione: Genova, L’Aquila, Palermo e Catanzaro. Saranno invece 5 i quesiti referendari: riforma del Csm, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere delle toghe, custodia cautelare e abolizione della legge Severino. Inammissibili, invece, secondo il pronunciamento della Corte Costituzionale il referendum sulla cannabis, quello sull’eutanasia e quello sulla responsabilità dei magistrati.

Il governo ha quindi dato il via libera all’"election day" che unirà il voto nelle città a quello per il referendum sulla giustizia e finalmente si conosce la data esatta, il 12 giugno: esattamente 2 mesi e mezzo per definire liste e intensificare la campagna elettorale che già molti candidati e partiti hanno iniziato.

