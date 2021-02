Stop al Reddito di cittadinanza e sì al Mes, le condizioni di Renzi per il Conte ter

La soluzione è ancora lontana, ma passo dopo passo la strategia di Roberto Fico punta al nodo principe, quello legato alla permanenza di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

Parte a Montecitorio il cantiere sul programma, tappa necessaria lungo la strada per arrivare al Conte ter. Questa mattina il presidente della Camera ha aperto un tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei gruppi che ha consultato negli ultimi giorni.

Nella sala della Lupa intorno ad un enorme tavolo che garantisce il distanziamento anti-Covid, si sono riuniti, insieme a Fico, i capigruppo M5S Davide Crippa ed Ettore Licheri, quelli del Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci, per Iv i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, per Liberi e Uguali Federico Fornaro e Loredana De Petris, per 'Europeisti-MAIE-Centro Democratico' i senatori Raffaele Fantetti e Maurizio Buccarella, per il Gruppo parlamentare 'Per le Autonomie del Senato Albert Laniece e Gianclaudio Bressa, per CD-Maie Bruno Tabacci ed Antonio Tasso

Resta un clima di incertezza, a partire dalle scelte di Matteo Renzi. Italia Viva non sembra intenzionata a fare nomi ma potrebbe anche alzare la posta e interrompere le trattative benché non si parli ancora di Conte. E ciò potrebbe avvenire innanzitutto sui due nodi-cardine, il Mes e il reddito di cittadinanza.

Resta, infatti, il timore che Iv rilanci sul primo e contro il secondo. Con la conseguenza del rischio spaccatura del M5S e della fine di ogni prospettiva del "Conte-ter". Senza contare che, dietro ogni nodo c'è il nome di un ministro. Con il rischio della battaglia per guidare i dicasteri che, di fatto, gestiranno il Recovery.

Il capo dello Stato, in queste ore, attende l'esito di una verifica messa in campo esclusivamente perché nasca un governo con le forze di maggioranze consultate da Fico. In caso di esito positivo del tavolo sul programma, l'interlocuzione potrebbe essere poi suggellata da un vertice tra i leader. Di certo, al Quirinale non dispiace che ci sia una carta programmatica - scritta, come ha chiesto esplicitamente Matteo Renzi - che leghi la maggioranza ad una lista di cose da fare.

Non si tratterebbe di un programma, che spetta al premier incaricato, ma certamente una base. E infatti a chi ha dimestichezza con i corridoi di Palazzo Chigi non è sfuggito un dato: il rischio che, con questa strategia, Conte risulti depotenziato, tornando ad essere un po' "l'arbiter" che fu ai tempi del governo M5S-Lega.

Anche perché, al momento, il premier dimissionario resta in disparte. In rigoroso silenzio nel "rispetto del lavoro di Fico" - spiegano a Palazzo Chigi - per risolvere una crisi della quale Conte non si è mai ritenuto responsabile. E poi, per ora, la partita è tutta nelle mani di Fico. Una partita arrivata ormai ad un rush finale al quale, il presidente della Camera, guarda con prudentissimo ottimismo. Con un obiettivo: togliere dal tavolo ogni elemento che possa far cadere l'intero castello.

Anche per questo il fatto che al tavolo sul programma non si parli di nomi, come fatto trapelare da Iv, non coglie di sorpresa gli alleati. "E' un bene che si parli di contenuti e del Paese, noi eravamo pronti già a dicembre poi il tavolo sul programma si è fermato per l'apertura della crisi", fanno notare dal Nazareno. Tutto, almeno fino alla serata di oggi, verterà quindi sui temi. E man mano che passeranno le ore per Iv, che finora ha mostrato una certa disponibilità a trattare, rompere sarà più difficile.

Resta, tuttavia, una partita da "1x2". Innanzitutto per i contenuti. "Iv accetterà la permanenza del reddito di cittadinanza?", "il M5S aprirà davvero allo stop alla riforma della prescrizione?", sono solo alcune delle domande che circolano nella maggioranza. Ogni irrigidimento servirà a ciascun gruppo ad alzare la posta, col rischio che porti alla rottura. E poi c'è il nome del premier con Pd, M5S e Leu che reputano Conte un punto al momento irrinunciabile. Anzi, nonostante la riunione prevista per la mattinata sia saltata, nel Movimento resta vivissima la fronda "anti-renziana".

Un fronda pronta ad alzare la posta anche sui contenuti - e con un occhio ai posti di governo, in vista della "guerra" interna che potrebbe aprirsi tra i 5 Stelle - e che potrebbe rientrare, a fatica, solo con la conpresenza di Iv e Conte nello stesso governo. Ma, non certo con un governo che abbia la stessa maggioranza senza "l'avvocato" a Palazzo Chigi. Del resto, le alternative ad un Conte-ter sembrano restringersi. E la possibilità di un governo Mario Draghi appare più uno spauracchio agitato per tranquillizzare tutti sul fatto che non si andrà al voto.

Se il tavolo tecnico fallisse si ritornerebbe comunque al punto di partenza. Il presidente Sergio Mattarella potrebbe fare un nuovo giro di consultazioni e ogni tipo di scenario potrebbe a quel punto emergere. Persino quello di una "maggioranza Ursula" con FI in maggioranza ma senza più Conte premier. Ma, a quel punto, trovare il nome giusto sarebbe un'impresa.

