Crisi di governo, ecco i 5 nomi della discordia nella battaglia tra Conte e Renzi

Tutto ruoto attorno ai nomi. La battaglia sul nuovo governo si gioca sulle figure di Domenico Arcuri, Alfonso Bonafede, Roberto Gualtieri, Lucia Azzolina, Rocco Casalino.

Per Matteo Renzi il Mes, al momento, è un problema di secondo piano. Il piano vaccini, invece, è un tema molto più caldo ed è su quello che il leader di IV vuole puntare. Con conseguenze nefaste per Arcuri, il super-commissario di cui Conte non vorrebbe mai privarsi. Renzi, come al Quirinale, dopo le consultazioni parla col piglio del vincitore. Di chi ha la consapevolezza che, se pure ci fosse il Conte-ter, Iv ne uscirebbe di molto rafforzata.

Conte, invece, al momento guarda da lontano le consultazioni di Roberto Fico ma con il presidente della Camera è informalmente in contatto. E non è escluso che non dica anche la sua sull'iter che si sta sviluppando: un secondo giro di consultazioni è tutt'altro che da escludere.

Il presidente della Camera, più che altro, nel corso della giornata ha ascoltato. Preso appunti. Registrato cosa ancora unisce Pd, M5S, Leu e soprattutto e Iv. E cosa potrebbe far deflagrare tutto. Non siamo nei tempi di guerra tra alleati di qualche giorno fa. E qualche contatto tra i pontieri di M5S, Pd e Iv potrebbe già esserci. Anzi, da Montecitorio, dopo le consultazioni, escono assieme Renzi e il capogruppo M5S Ettore Licheri.

Ma il percorso resta molto in salita. Anche perché, per non perdere i voti di Iv, Conte dovrebbe di fatto sconfessare buona parte dell'operato del suo secondo esecutivo. Dando il suo placet al "siluramento" di Gualtieri dal Mef (dove, secondo gli ultimi rumors, potrebbero finire o Fabio Panetta o Ernesto Ruffini) o della Azzolina alla Scuola. O affidando, secondo fonti di maggioranza, un ministero economico (in alternativa il Mit, se spacchettato) a Iv, che non vuole in alcun modo essere tagliata fuori dalla gestione del Recovery. E poi c'è il nodo Bonafede: in pochi, nei corridoi di Montecitorio, scommettono sulla sua permanenza al ministero della Giustizia in caso di Conte-ter.

Rocco Casalino, infine. Il bombardamento di Renzi contro il portavoce del presidente del Consiglio è costante: l'ex uomo macchina del M5S appare uno dei primissimi obiettivi nel mirino dell'ex premier.

Renzi dal canto suo, tiene aperta ogni strada. Quella del governo politico con un altro premier e quella del governo istituzionale. Ma non quella del voto. E' su questo punto, secondo chi ha dimestichezza con Conte, che secondo l'avvocato del popolo Iv potrebbe spaccarsi. Ma il problema è che l'arma del voto parte spuntata: con la riforma dei parlamentari nel M5S in pochi lo vogliono. E forse anche nel Pd, sebbene Nicola Zingaretti abbia, nelle settimane scorse, ventilato con decisione le ipotesi. "E poi davvero il Quirinale ci manderebbe alle urne?", si chiede una fonte di primo piano del Movimento a consultazioni in corso. Non è, certo, una prospettiva da scartare. Ma è, al momento, a dir poco molto lontana.

Al Senato però i "dibbacontiani" potrebbero creare qualche problema a Renzi. I fedelissimi del premier non sono pochi e, numericamente, c'è da tenerne conto. Meno numerosi sono i "dibattistiani".

LE CONSULTAZIONI

Oggi è il secondo giorno di consultazioni per il presidente della Camera Roberto Fico. I colloqui - avviati ieri con M5s, Pd, Iv e Leu - riprendono alle 10 a Montecitorio con il gruppo parlamentare del Senato "Europeisti - Maie - Centro Democratico". Alle 11.20 è atteso il gruppo parlamentare del Senato "Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)" e alle 12.40 il gruppo parlamentare misto della Camera (limitatamente alle componenti che fanno riferimento alla maggioranza: Centro Democratico- Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all'estero-Psi; Minoranze linguistiche). Nel pomeriggio, alle 14 è atteso il gruppo parlamentare Misto del Senato (limitatamente ai componenti che fanno riferimento alla maggioranza)

© Riproduzione riservata