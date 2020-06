Scuola, il ministro Azzolina propone: "Lezioni anche in musei, cinema e teatri"

Far lezione fuori dalla scuola tradizionale, nei musei, nei cinema, nei teatri: una scuola che si apre al territorio come è stato scritto da anni nei documenti ma mai applicato, così come l’autonomia scolastica, che può permettere di mettere in piedi unità orarie diverse, e se si deve fare lezione anche il sabato le scuole potranno decidere di farlo, nella loro autonomia.

Ne ha parlato ieri in tarda serata, a quanto si apprende, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina chiudendo i lavori dell’incontro promosso per la ripartenza della scuola a settembre che ha visto presente anche il premier Giuseppe Conte.ANSA

