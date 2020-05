Scuola, il ministro Azzolina firma il decreto di assunzione di 4500 docenti precari

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato oggi il decreto ministeriale che dà il via libera definitivo all’assunzione di 4.500 insegnanti precari sui posti che si sono liberati lo scorso anno a seguito dei pensionamenti della cosiddetta 'Quota 100'.

«Si chiude finalmente un percorso cominciato in autunno durante l’approvazione in Parlamento del decreto scuola - commenta Lucia Azzolina -. Una battaglia che ho personalmente condotto per rendere giustizia a tutti quegli insegnanti che avevano diritto ad ottenere quei posti, ma non li hanno avuti perchè non sono stati resi disponibili per le assunzioni del 2019».

Si tratta di docenti che saranno assunti dalle graduatorie a esaurimento e da quelle dei vecchi concorsi ancora vigenti. «E' una buona notizia per la scuola - sottolinea la Ministra - e per tanti insegnanti precari che ora vengono finalmente stabilizzati. Avevamo 6.500 posti a disposizione, abbiamo potuto assegnarne solo 4.500 perchè non c'erano abbastanza profili da assumere dalle graduatorie in corso di validità. Un dato che dimostra che abbiamo bisogno di fare nuovi concorsi per avere nuove graduatorie da cui attingere, soprattutto nella scuola secondaria». AGI

