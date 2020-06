Lezioni di 40 minuti e mascherine solo fuori dall'aula: così ripartirà la scuola in Sicilia a metà settembre

Mascherina in tutte le aree comuni degli istituti ma non in classe e lezioni (presumibilmente solo per gli istituti superiori) di 40 minuti per permettere doppi turni con la giornata scolastica che così si concluderà non oltre le ore 16. Queste le prime due importanti novità alle quali sta pensando la task force della Regione Siciliana costituita per far rientrare in classe gli allievi che, verosimilmente, in Sicilia avverrà dopo metà settembre.

Il piano per le riaperture, comunque, come scrive Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non indicherà una sola soluzione ma, come anticipa l'assessore Lagalla, a seconda degli alunni iscritti, della sede e del tipo di lezioni ogni dirigente scolastico utilizzerà una o più idee messe sul tavolo dalla Regione.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, invece, ci saranno regole un po’ più specifiche.

