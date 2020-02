Pensioni, ecco quanti soldi hanno perso gli italiani senza la rivalutazione

I blocchi della rivalutazione degli assegni rispetto all'inflazione hanno comportato notevoli perdite per i pensionati italiani. A fare i conti ci pensa la Uil a poche ore dall'incontro al ministero del Lavoro sulla riforma della previdenza. Si tratta del secondo appuntamento programmato dal governo che punta poi ad una verifica politica a marzo.

LA RIVALUTAZIONE. Secondo la Uil i pensionati hanno perso ogni anno negli ultimi 9 tra i 1.000 e gli 8.000 euro, dunque la richiesta dei sindacati è di arrivare a una rivalutazione piena anche per le pensioni che superano le quattro volte il trattamento minimo ed anche l'estensione della platea e degli importi dell'attuale quattordicesima per i pensionati con i trattamenti più bassi.

LE PERDITE. "Se consideriamo tutti i blocchi operati in nove anni che hanno effetti negativi sulle pensioni in modo permanente - sottolinea il segretario confederale Domenico Proietti - si evidenzia che una pensione pari a 1.500 euro lordi mensili nel 2011 ha cumulato una perdita complessiva pari a 74,03 al mese, ovvero 962,39 euro annui, differenza che sarà destinata a crescere per effetto dei blocchi previsti fino al 2021". Per un pensionato con un assegno di 4.500 euro lordi la perdita annua supera i 614 euro per una perdita annua di 7.992 euro. "Bisogna varare - dice - meccanismi di recupero del potere di acquisto perso". "Il blocco dell'indicizzazione delle pensioni dal 2011 ad oggi - scrive la Uil - ha generato danni gravissimi e permanenti a milioni di pensionati. I diversi meccanismi 'sperimentali', introdotti con il solo scopo di continuare a fare cassa sulle pensioni, hanno fortemente diminuito il potere di acquisto dei pensionati".

Un pensionato che nel 2011 aveva un assegno pari a 1.500 euro - spiega - oggi riceve una pensione pari a 1.575 euro, mentre se fosse stato utilizzato il meccanismo ordinario avrebbe avuto una pensione mensile pari a 1.649 euro (962 euro in più rispetto a quanto ha ora) ogni anno. Un danno permanente per tutta la vita, afferma il sindacato, che oltre all'indicizzazione chiede anche la riduzione della pressione fiscale sulle pensioni e che sia restituito quanto tolto ai pensionati in questi anni con i vari blocchi della rivalutazione.

