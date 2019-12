Manovra, c'è l'intesa: verso il rinvio a luglio di plastic e sugar tax

Trovata l'intesa sulla manovra. Almeno per ora. Lo slittamento dell'entrata in vigore di sugar tax e plastic tax sarebbe il perno dell'accordo.

«Stiamo chiudendo su tutto», ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, che ha riferito dell’andamento del vertice di maggioranza sulla manovra giungendo al Senato prima dell’avvio dei lavori della Commissione Bilancio sulla Manovra.

L'intesa prevede di rinviare da aprile a luglio l’entrata in vigore della tassa sulla plastica e la tassa sullo zucchero. Una soluzione che avrebbe messo d'accordo Italia Viva, che aveva chiesto di non introdurle quest'anno, e il Pd, che invece ne chiedeva solo una riduzione dell'importo.

I dissidi tra Italia Viva e Pd hanno riguardato anche altri punti. Come i 400 milioni di euro che il Pd voleva destinare al taglio del cuneo fiscale e che invece il partito di Renzi voleva destinare all’azzeramento delle microtasse.

Alle 20.35 Giuseppe Conte è salito al Quirinale per riferire a Sergio Mattarella gli ultimi sviluppi legati alla messa a punto definitiva della manovra dopo le molte ore di trattativa in maggioranza. Un incontro di prassi tra il premier e il presidente della Repubblica e assolutamente interlocutorio.

In queste ore «siamo al lavoro per produrre una legge di bilancio equa, giusta e che possa rilanciare la nostra economia in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo: questo è il momento di evitare polemiche inutili all’interno delle forze della maggioranza e di essere tutti concentrati ad ottenere questo obiettivo», ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Andrea Martella «Credo - ha proseguito - che questo sarebbe un contributo fondamentale per fare in modo che questa manovra venga ricordata soprattutto per quello che è, cioè una manovra che è servita a non produrre un gigantesco aumento dell’Iva che era quello che ci è stato lasciato in eredità dai Governi precedenti».

Quindi, ha aggiunto riferendosi alla possibilità di trovare un accordo tra le diverse anime che sostengono l’Esecutivo, «sono ottimista. Sono convinto che si troverà una soluzione e che i momenti di tensione che si sono registrati in queste ultime ore all’interno delle forze di maggioranza possano essere superati e che questa non sia la manovra delle tasse ma - ha concluso Martella - sia una manovra che possa andare incontro ai bisogni dei cittadini».

Intanto è stato rinviato a lunedì 9 dicembre alle ore 13 l’esame degli emendamenti alla manovra a Palazzo Madama. Lo ha stabilito l’Ufficio di presidenza della commissione Bilancio del Senato che punta a chiudere entro mercoledì. Il testo, che sarebbe dovuto approdare in Aula lunedì, dovrebbe invece arrivare nell’emiciclo venerdì prossimo. Sconvocate quindi tutte le sedute della commissione Bilancio previste per stasera e domani.

Per fare in modo che la maggioranza sciolga tutti i nodi sui 'temi caldi' si ipotizza che il provvedimento accolga a Palazzo Madama tutte le modifiche di Camera e Senato per far arrivare un testo 'blindato' a Montecitorio.

