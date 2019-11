Bollo auto non pagato, tutti i dati all'Aci: cosa cambia

Lotta all'evasione fiscale del bollo auto facendo confluire nel sistema informativo del Pubblico registro amministrativo (Pra) gestito dall'Aci i dati relativi alle tasse automobilistiche, con l'obiettivo di "assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi".

È quanto previsto in un emendamento dei relatori al dl fiscale depositato in commissione Finanze alla Camera. Le informazioni - si legge nel testo - sono comunque disponibili per l'Agenzia dell'Entrata, Regioni e Province autonome che a loro volta "provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel sistema informativo del Pra".

