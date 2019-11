Reddito di cittadinanza, Di Maio in Sicilia: "Un software per le offerte di lavoro"

In arrivo un software per conoscere le offerte di lavoro in tutta Italia per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi incontrando gli amministratori del comune di Porto Empedocle in provincia di Agrigento.

"Fino ad ora il reddito di cittadinanza è stato un aiuto, ora abbiamo il nuovo decreto e i sindaci possono chiamare queste persone per lavori di pubblica utilità. Entro fine anno avremo il nuovo software che ci consentirà di conoscere l'offerta di lavoro in tutt'Italia".

"Quando siamo arrivati al governo ci siamo chiusi là dentro perché volevamo fare tutto il possibile e il prima possibile. Ma mi sono accorto che mentre, in buona fede, facevamo questo, perdevamo sempre più il contatto con la gente. Siamo al governo da 18 mesi, ma per fare tutto quello che vogliamo fare ci vogliono 5 anni. Chi non ha fatto niente per 30 anni oggi viene da me, che ho 30 anni, rimproverandomi di non avere fatto abbastanza. Qualcuno mi ha criticato: sei ministro degli Esteri e vai in Sicilia? Sì, sono qui perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava aiutare la Sicilia colpita dal maltempo. Sono venuto a chiedere scusa a nome dello Stato a molti sindaci: in questo territorio ci sono stati anche morti per maltempo", ha detto poi Di Maio.

Dopo l’incontro con gli amministratori della città di Pirandello, Di Maio si è fermato in un locale dove all’esterno era stata allestita una tavola per un apericena. Per Di Maio un assaggio di arancinette e di cannoli con ricotta. Una breve pausa prima di recarsi ad Agrigento dove in serata incontrerà attivisti e simpatizzanti in piazza, a conclusione della prima tappa del suo tour in Sicilia che terminerà domenica.

© Riproduzione riservata