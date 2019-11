Foto con cannoli e arancine: pausa aperitivo per Di Maio a Porto Empedocle

L'immagine non è nitida ma è chiaro che una tappa con le specialità gastronomiche siciliane non poteva mancare nel tour di Luigi Di Maio in Sicilia. Foto con un vassoio di cannoli siciliani in mano per il ministro degli Esteri e capo politico del M5s, nel corso principale di Porto Empedocle in provincia di Agrigento.

Dopo l'incontro con gli amministratori, Di Maio si è concesso una pausa in un locale dove all'esterno era stata allestita una tavola per un apericena. Per Di Maio un assaggio di arancinette e di cannoli con ricotta.

Tappa gastronomica prima di incontrare attivisti e simpatizzanti in piazza, a conclusione della prima giornata del suo tour in Sicilia che terminerà domenica.

