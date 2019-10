Stop a quota 100, il ministro: "Non la rinnoveremo"

«Quota 100 fortunatamente andrà ad esaurimento, e certamente non la rinnoveremo, è una riforma che non avrei mai fatto». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione 'PiazzaPulita' su La7.

«La Fornero - ha aggiunto - era tutt'altro che perfetta, ma concentrare una massa così alta di risorse tutta in una misura che riguarda un bacino relativamente ridotto di persone rispetto al Paese che non ha risorse illimitate sicuramente non è stata una scelta felice».

Secondo Gualtieri, però, «è controproducente smontare costantemente quello che c'era prima soprattutto quando si sono determinati diritti acquisiti delle persone che andando in pensione hanno negoziato gli scivoli con le aziende non è serio cambiare» le regole di accesso.

