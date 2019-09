Regione, l'ira di Miccichè su Armao per i conti: pronto un dossier d'accusa

E ora alla Regione è scontro aperto. Un dossier che mette insieme quelli che il presidente dell'Ars ritiene siano stati gli errori dell'assessore all'Economia Gaetano Armao. Gianfranco Micciché ci ha lavorato due giorni e ieri l'ha inviato al presidente della Regione informandolo che martedì prossimo, alla ripresa dei lavori d'aula, lo illustrerà in aula ai deputati.

Come si legge sul Giornale di Sicilia in un articolo di Giacinto Pipitone, mercoledì pomeriggio, stanza del presidente dell'Ars. Micciché ha appena finito di leggere i resoconti sulla conferenza stampa che Musumeci e l'assessore Gaetano Armao hanno concluso a ora di pranzo e - raccontano i presenti - mostra a tutti la propria ira. Prende carta e penna e inizia a comporre il dossier: un elenco delle mosse di Armao che avrebbero spinto il governo su una linea che ha provocato l'impasse in Parlamento e lo scontro fra giunta e deputati.

Con i collaboratori con cui ha preparato il memorandum Micciché ha parlato di "slealtà" di Armao nei confronti suoi e dello stesso Musumeci e di "gestione scellerata del bilancio". "Non so nulla del memorandum di Micciché. Potrò commentarlo solo se e quando ne verrò a conoscenza", ha replicato Armao, evitando (per ora) di entrare in polemica.

