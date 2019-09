Spesa bloccata, l’allarme dei Comuni: 107 sindaci scrivono alla Regione

Spesa bloccata alla Regione e sindaci in allarme: 107 amministratori locali, infatti, come scrive Salvatore Fazio sul Giornale di Sicilia in edicola, hanno inviato una nota al presidente della Regione, Nello Musumeci, e al presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè.

L’emergenza in cui si trovano i conti della Regione rischiano di provocare un disastro anche nei Comuni che si vedrebbero costretti a rinunciare a servizi essenziali per i cittadini.

La nota è firmata dai rappresentanti degli enti locali, tra sindaci, assessori e consiglieri che vanno dai Comuni di Trapani a Messina passando per Carini, Termini Imerese, Caltagirone e Acireale.

Comuni in prima fila anche nel resto d’Italia: chiedono infatti al Governo più risorse per le Città metropolitane da gestite direttamente senza passare dalle Regioni, il rilancio delle misure a sostegno delle periferie e si dicono disponibili al dialogo sull'autonomia.

I sindaci metropolitani di Italia si sono riuniti ieri a Bari dove hanno anche incontrato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. All'incontro era presente anche il sindaco metropolitano di Palermo, Leoluca Orlando.

