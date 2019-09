Tavolo finale sul programma di governo, oggi Conte al Quirinale

Al via a Palazzo Chigi il vertice sul programma del prossimo governo.

Alla riunione con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, partecipano i capigruppo del Movimento 5 stelle, del Partito democratico e di Liberi e uguali.

Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, presidenti dei deputati e dei senatori pentastellati, Graziano Delrio e Dario Stefano in rappresentanza del Pd, e Loredana De Petris e Federico Fornaro per Leu, sono arrivati nella sede del governo da pochi minuti.

Giuseppe Conte è poi atteso, in giornata, al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare al capo dello Stato, Sergio Mattarella, la lista dei ministri.

Dopo il sì di M5s su Rousseau che ha dato il via libera al governo giallo-rosso, adesso dunque è ufficialmente aperta la partita della squadra di governo. Se tutto procederà senza intoppi, domani ci dovrebbe essere il giuramento.

Nel prossimo governo la discontinuità rispetto al passato si realizzerà «soprattutto nella centralità del lavoro». Lo dice il capogruppo del Partito democratico, Graziano Delrio, arrivando a Palazzo Chigi per partecipare all’incontro sul programma.

Si realizzerà, ha spiegato, «nel taglio del costo del lavoro, mettendo più soldi in tasca ai dipendenti, nella prospettiva della parità salariale fra uomo e donna, nel salario minimo. Abbiamo una serie di impegni stabiliti e concordati veramente forti per mettere al centro il tema del lavoro perché fino ad oggi abbiamo parlato molto di cose che non riguardano la vita quotidiana delle famiglie».

