Crisi, spiragli dai Cinquestelle "Bene apertura Pd su Conte, ora il programma"

«Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell’apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità». Così in una nota il M5S.

«Luigi Di Maio insiste nel chiedere la vice presidenza del Consiglio alla quale aggiungerebbe una delega, forse la Difesa». Lo affermano fonti parlamentari del Pd. «Così facendo vuol ripetere lo schema che ha portato al fallimento la precedente esperienza del governo, con la tenaglia dei due vice premier su Giuseppe Conte. Una richiesta, aggiungono le stesse fonti, «che non è stata smentita» da Di Maio.

«Qualcuno prenda in mano la situazione», aveva detto Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembrava rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il "diktat" di Luigi Di Maio, aveva messo a forte rischio la trattativa con il M5S. "Colpa della sua ambizione", accusano i dem, secondo i quali vorrebbe essere ministro dell’Interno.

"Se non dicono sì a Conte è inutile vedersi, sono stanco dei giochini", avrebbe detto Di Maio ai suoi. E ancora: «E' un momento delicato e chiediamo responsabilità ma la pazienza ha un limite. L’Italia non può aspettare, servono certezze».

In risposta i dem, accusando il M5S di non voler parlare di contenuti, non solo negano chiusure a Giuseppe Conte premier - "non c'è alcun veto", afferma ancora Delrio -, ma invitano l'avvocato a trattare in prima persona, magari al posto di Di Maio. Di qui l’appello del capogruppo alla Camera: "Qualcuno prenda in mano la situazione". Un modo per far venire allo scoperto le reali intenzioni del capo M5s (se si muove solo per un posizionamento tattico o se pone un problema politico serio contro l’accordo) e capire se le sue mosse rappresentano essenzialmente una iniziativa personale o coinvolgono tutto il movimento.

Nicola Zingaretti e i suoi tengono contatti aperti a tutti i livelli con la controparte, ma il tempo stringe - alle 16 inizia il secondo giro di consultazioni -, i due potenziali partner di governo sono in calendario domani pomeriggio. Il Quirinale attende e ulteriori richieste di tempo non sembrano convincere Sergio Mattarella.

Questione nodale è diventata dunque il ruolo di Di Maio. Fonti M5S negano che abbia mai chiesto per sè il Viminale, ma il Pd stigmatizza «l'ambizione personale» del capo politico M5S, che sarebbe un ostacolo alla trattativa.

