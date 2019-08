Primo incontro Pd-M5S, Salvini: "Farò di tutto per evitare i dem al governo"

All'indomani del primo giorno di consultazioni Matteo Salvini affida il suo pensiero a Facebook. "Che qualcuno stia pensando di riportare al governo i Renzi, le Boschi, i Lotti, le Boldini che gli italiani hanno cacciato dalla porta no, pur di evitare questo dico le porte e le vie del Signore e della Lega sono infinite, perchè rivedere al governo Renzi e Boschi no. C'è un minimo di dignità da preservare", ha detto.

"È più facile stare all’opposizione, ma a me non piacciono le cose facili - ha continuato -. Lo dirò agli amici dei 5 stelle: 'Ma veramente volete riportare al potere Renzi, la Boschi? Quello che definivano il partito di Bibbiano, di Banca Etruria, della spartizione delle poltrone del Csm?", ha aggiunto.

"Son disposto a fare tutto per il bene del nostro Paese però con Renzi no, con la Boschi no", ha ribadito il leader della Lega.

Salvini ha parlato anche della manovra. "La Lega si propone di andare al governo e la tassazione sulla casa non sale come qualcuno vuole a sinistra ma scenderà. La manovra deve essere forte - continua -, importante, coraggiosa e di buon senso. Oltre a non aumentare l’Iva vogliamo ridurre abbondantemente la tassazione ormai fuori controllo: non tutto e per tutti subito, ma una bella cura fiscale positiva".

E su nuovo accordo tra Lega e M5S ha parlato anche Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ai microfoni di Radio 24. "Non è vero - ha ammesso - che abbiamo offerto Palazzo Chigi o che si siano offerti nomi o persone".

