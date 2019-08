Consultazioni, le condizioni di Zingaretti agitano i 5 Stelle e spaccano il Pd

Sono ore calde al Quirinale con Mattarella che dovrà decidere se nominare un nuovo governo o andare alle elezioni. Ma la situazione si complica ancora di più dopo il colloquio tra lo stesso presidente della Repubblica e il segretario del Pd Nicola Zingaretti che ha posto tre condizioni per l'accordo con il M5S: via i decreti sicurezza, preaccordo su manovra e stop a taglio parlamentari.

"Le tre condizioni poste da Zingaretti sono la traduzione dei 5 punti compresi nell'Ordine del giorno votato all'unanimità, per acclamazione, dalla Direzione del Pd", affermano fonti Pd.

Una situazione esplosiva con i renziani che parlano di "sconcerto" e si aspettano "smentite" ricordando che è stata data "piena fiducia e pieno sostegno al segretario".

Ma passi indietro non ne arrivano, chiarimenti sì ed ecco che l'ex ministro Andrea Orlando, parlando con i giornalisti davanti al Nazareno, dice: "Il passo indietro sui decreti sicurezza è imprescindibile per un accordo con il M5S? "Sicuramente sì, quello è un cambio radicale di politica su questi temi".

E sul taglio dei parlamentari tanto caro ai 5 Stelle afferma: "Non abbiamo detto di non andare avanti col taglio dei parlamentari, abbiamo detto che va fatto con un quadro di bilanciamento, a partire anche dall'aggiustamento della legge elettorale".

La più dura sul fronte renziano è Anna Ascani. "Se di fronte al rischio della destra così come ancora si presenta, con Salvini e Meloni in primissima linea, qualcuno nel Pd pensa di far saltare il banco di un possibile governo, istituzionale o di legislatura, sul taglio dei parlamentari, se ne assumerà la responsabilità di fronte al Paese e all’Europa - dichiara all'Ansa -. Le condizioni sono quelle poste in direzione, altre condizioni rischiano di essere fuori luogo in questo momento".

E le parole di Zingaretti inquietano anche il M5S . "Zingaretti si comporta come Giuda", commenta una fonte qualificata, tra i principali detrattori, nel M5s, alla nascita del governo con il Pd. "Per noi l’alleanza con il Pd non si può fare e comunque non si può fare a queste condizioni", si scandisce. "Andiamo a votare così vediamo i geni leghisti in opera. Alla prova del governo vediamo come cambiano rispetto agli annunci". A questo punto ci sarebbe una grossa parte del M5s pronta ad andare al voto e, di conseguenza, a far saltare qualsiasi tipo di trattativa con il Pd. Il M5S prima di andare all'incontro con Mattarella ha voluto chiarire, con una nota, che le uniche dichiarazioni ufficiali verranno rilasciate solo dopo l'incontro con il presidente della Repubblica.

© Riproduzione riservata