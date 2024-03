Crollo del ponte di Baltimora, sospese le ricerche dei dispersi

La guardia costiera americana ha sospeso le ricerche dei sei dispersi dopo il crollo del ponte di Baltimora. «Le acque sono troppo pericolose per i sommozzatori, ma continueremo con delle navi nella notte», ha spiegato il capo della polizia del Maryland Roland Buttler.

«Le condizioni del mare rappresentano un rischio per i sommozzatori, ci saranno comunque le navi durante la notte», ha spiegato Butler annunciando che le ricerche subacquee riprenderanno nelle prossime ore.

La guardia costiera degli Stati Uniti sta esaminando più di una dozzina di container danneggiati, che potrebbero contenere materiali potenzialmente pericolosi, a bordo della nave che si è schiantata contro il Francis Scott Key Bridge di Baltimora. Lo rivela un documento del governo americano ottenuto dalla Cnn e un funzionario statunitense. Dei 13 container danneggiati «alcuni hanno contenuti dei Centers for Disease Control and Prevention e/o di materiali pericolosi (Hazmat)» e si sta esaminando il carico per determinare cosa c’era a bordo ed eventuali rischi per la salute, ha dichiarato un funzionario statunitense.