Nave urta il pilone, crolla il Ponte di Baltimora: un morto e sei dispersi

Una nave cargo ha urtato un pilone del ponte Francis Scott Key che, circa 30 minuti più tardi, è crollato in meno di 20 secondi. L'urto con il Ponte di Baltimora, nello Stato americano del Maryland, è avvenuto intorno al l’1:30 del mattino (le 6:30 in Italia) e numerosi veicoli che lo stavano attraversando e sono caduti in acqua, come ripota il Guardian.

Una persona è morta dopo il ricovero in ospedale in seguito al crollo del ponte, lo ha detto il segretario ai Trasporti del Maryland in una conferenza stampa. Al momento i dispersi sono sei. Gli automobilisti sono stati dirottati su altre autostrade. Secondo alcune fonti, al momento del crollo sul ponte di Baltimora c'erano anche una ventina di operai.

Governatore Maryland: «Mayday potrebbe aver salvato delle vite»

L’equipaggio della nave Dali che si è schiantata contro il ponte di Baltimora aveva lanciato un Sos che potrebbe aver «salvato delle vite». Lo ha detto il governatore del Maryland Wes Moore durante una conferenza stampa. Grazie al ‘mayday’ le autorità hanno subito bloccato il traffico sul Francis Scott Key Bridge evitando così che ci fossero auto sul ponte al momento dell’incidente.