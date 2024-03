Il crollo del ponte di Baltimora, corsa contro il tempo per recuperare i dispersi. Biden: «Terribile incidente»

Il Francis Scott Key Bridge di Baltimora, uno dei ponti più lunghi, iconici e importanti d’America, sulla baia che ha regalato l’inno al Paese, è crollato come un castello di carte in 20 secondi dopo che uno dei suoi piloni centrali è stato urtato da una gigantesca nave porta container, in probabile avaria mentre usciva dal porto. Immagini riprese in un video shock da una telecamera fissa di sorveglianza e che hanno fatto il giro del mondo, mostrando l’elegante struttura bianca in acciaio afflosciarsi e collassare sopra il cargo e la sua montagna di contenitori colorati. Per ora il bilancio provvisorio parla di 6 dispersi, mentre sono state tratte in salvo due persone, di cui una in gravi condizioni.

Si tratterebbe della ventina di operai che al momento dell’incidente stavano riparando il manto stradale del ponte, ma ci sono anche almeno sette veicoli, incluso un camion, caduti per 60 metri nel sottostante fiume Patapsco.

Fortunatamente era l’una e mezza di notte, altrimenti si sarebbe rischiata una tragedia ben peggiore, considerando che ogni giorni vi transitano oltre 30 mila veicoli.

Le ricerche, che coinvolgono battelli ed elicotteri, sono in una disperata corsa contro il tempo, ostacolata dalle forti correnti. Un’altra fonte di preoccupazione è la temperatura dell’acqua, intorno ai 3 gradi, col rischio di ipotermia per gli eventuali sopravvissuti. Nessun ferito invece tra le 22 persone dell’equipaggio tutto indiano del cargo Dali che ha colpito il ponte. Nonostante alle indagini partecipi l’Fbi, le autorità hanno escluso l’ipotesi di un attentato terroristico. «Dai primi accertamenti risulta un terribile incidente, non ci sono indicazioni di atti intenzionali», ha confermato Joe Biden parlando in diretta tv dalla Casa Bianca dopo aver ordinato di mettere a disposizione tutte le risorse federali per fronteggiare la risposta all’emergenza, dalle ricerche alla rapida riattivazione del porto.

Il presidente ha promesso anche una visita al più presto e che il governo coprirà tutti i costi della ricostruzione. Tra danni diretti e indiretti si stimano diversi miliardi di dollari. Il traffico automobilistico è già in tilt e il porto, uno dei principali del Paese, si è fermato.