Ucraina: partite altre 4 navi di olio e mais, una verso l'Italia

Altre quattro navi da carico, con a bordo mais e olio di girasole, sono partite stamattina dai porti ucraini di Odessa e Chornomorsk attraverso i corridoi garantiti dall’accordo tra Mosca e Kiev mediato da Turchia e Onu. Lo riferisce il ministero della Difesa turco, riporta l’agenzia Tass. Una delle imbarcazioni ha come destinazione l’Italia.

«Sono partite dai porti ucraini la nave Mustafa Necati con 6.000 tonnellate di olio di girasole, diretta in Italia; la nave Star Helena, con 45.000 tonnellate di olio di girasole, diretta in Cina; la nave Glory, con a bordo 66.000 tonnellate di mais dirette a Istanbul; la nave da carico secco Rivo Wind, che trasporta 44.000 tonnellate di mais alla turca Iskenderun», si legge nel comunicato delle autorità di Ankara.

