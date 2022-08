Ucraina, bombe sulla centrale nucleare di Zaporozhzhya: si teme la catastrofe

Il bombardamento da parte dell’esercito ucraino della centrale nucleare di Zaporozhzhya è un’attività potenzialmente molto pericolosa e foriera di conseguenze catastrofiche «anche per l’Europa": lo ha fatto notare il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, invitando «i Paesi che hanno un’influenza su Kiev a utilizzarla per prevenire tali bombardamenti in futuro».

