Ucraina, drone colpisce il quartier generale della flotta russa sul Mar Nero

Un attacco con drone ha preso di mira il quatier generale della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea. Lo ha annunciato il governatore locale Mikhail Razvozhaev, parlando di «ricostruzione preliminare» dell’accaduto. Nell’attacco sono rimaste ferite cinque persone.

Il governatore della Crimea, Mikhail Razvozhaiev, citato dalla Tass, ha scritto che il drone ha iniziato a sparare una volta entrato nel cortile dell’edificio. Tutti i feriti, ha aggiunto, hanno ricevuto assistenza medica.

Il governatore ha scritto che l’Fsb, i servizi d’intelligence russi, è al lavoro per chiarire le circostanze dell’attacco, che Mosca attribuisce agli ucraini.

Razvozhaiev ha invitato la popolazione di Sebastopoli a restare calma e ha decretato la cancellazione degli eventi che erano previsti oggi per la Giornata della Flotta russa.

Nonostante l’attacco di questa mattina al quartier generale della Flotta sul Mar Nero, in Crimea, rimane in programma la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin alle celebrazioni per la Giornata della Marina a San Pietroburgo. Il leader del Cremlino terrà un discorso nell’ambito della prevista parata navale.

Oltre al suo intervento, Putin ispezionerà, come da tradizione, la linea di parata delle navi da guerra nel Golfo di Finlandia e nella rada di Kronstadt. Prima dell’inizio della parata, il presidente - ha fatto sapere il suo portavoce - firmerà i decreti di approvazione della nuova dottrina navale. La cerimonia si svolgerà nell’edificio del Museo statale di storia di San Pietroburgo nella Fortezza di Pietro e Paolo.

Alla parata prenderanno parte più di 40 navi, barche e sottomarini, oltre a 42 aerei e più di 3.500 militari.

