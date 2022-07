Ucraina, ancora missili russi su Odessa. Gazprom taglia il gas a Berlino

Le forze russe hanno colpito ancora una volta la città portuale di Odesa, nel sud dell’Ucraina, nelle prime ore di questa mattina: lo riferisce l capo dell’amministrazione militare della regione, Serhiy Bratchuk, secondo quanto riportato dal Guardian. L’attacco missilistico sarebbe avvenuto per mezzo di velivoli strategici, ha affermato.

Sabato scorso, appena 12 ore la firma dell’intesa con Kiev sulle esportazioni del grano dai porti meridionali dell’Ucraina, la Russia aveva bombardato Odessa con missili da crociera.

Gazprom riduce ulteriormente le forniture verso la Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1: da domani il flusso scenderà al 20% della capacità totale. Il prezzo del gas europeo si impenna, fino a toccare un rialzo del 10%. Appello all’unità per il Consiglio Affari Energia dell’Ue, che oggi si riunisce in via straordinaria per cercare un’intesa sull’emergenza.

© Riproduzione riservata