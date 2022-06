Nuova sparatoria negli Stati Uniti, in un impianto di produzione a Smithsburg, nel Maryland. Secondo la polizia ci sono vittime e un giornale locale ha riferito di tre morti. L’uomo sospettato di aver aperto il fuoco è stato neutralizzato e ferito da un poliziotto, ha riferito l’ufficio dello sceriffo. L’uomo è stato ricoverato in ospedale, ma al momento le loro condizioni non sono chiare. Il poliziotto ha riportato ferite lievi.

