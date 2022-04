E’ di almeno 10 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in un centro commerciale di Columbia, capitale della Carolina del Sud. Lo riferiscono i media locali. La polizia spiega che i feriti stanno venendo soccorsi e che non è stata ancora stimata la gravità delle loro condizioni. E’ in corso l’evacuazione della struttura.

© Riproduzione riservata