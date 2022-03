La resistenza delle donne a Kiev: "Nei negozi c'è poco cibo ma ci aiutiamo"

Questa guerra la raccontano le donne. Le donne ucraine rimaste nelle città, nascoste nei bunker, nei garage, nei sottoscala a riparo dalle bombe russe lanciate su Kiev, su Kharkiv, Zhytomyr, su Mykolaiv, su Mariupol, su Voznesensk o sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Mamme, moglie, figlie rimaste a proteggere le loro famiglie, i bambini, gli anziani genitori. A presidiare le case. Anche quando è rimasto poco o nulla.

"Siamo esausti - racconta Svetlana Zakanach -, soprattutto le donne e i bambini. Non c'è pace nella nostra mente di giorno o di notte. Non so come proteggere mia madre e il mio bambino, perché mio marito sta combattendo il nemico. La Russia, non ha rimpianti, sono mostri".

Svetlana ha trovato posto in un rifugio insieme ad altre persone a Kiev, la capitale ucraina in cui viveva anche prima dell'attacco: "Qui tutti si aiutano a vicenda. Abbiamo un popolo molto gentile, coraggioso e compassionevole. Spero che mio figlio non muoia di fame".

Anche Elena Galienko Antoliena, interprete di italiano che vive a Kiev ha deciso di restare nella capitale:: "Abbiamo cibo e siamo rimaste nel nostro appartamento, perché mia mamma ha 87 anni e non vuole lasciare casa. Abbiamo anche un'altra abitazione fuori città, ma lì fa troppo freddo. Nel caso di allarme aereo, però, lei non potrebbe raggiungere neanche il pianterreno a piedi e in questi casi non si può utilizzare l'ascensore. Possiamo al massimo nasconderci nel bagno. Preghiamo al Dio".

Racconti strazianti che raccontano la vita in guerra: "Nel nostro condominio sono rimasti pochi vicini, molti sono andati fuori città, però quando la gente fa la fila per entrare nei negozi e fare rifornimento, capisco che a Kiev sono ancora in tanti, inclusi i bambini. Oggi - testona ancora Elena - sono riuscita a comprare del pane bianco e un po' di carne. I negozi non hanno tutti i prodotti. Le uova, ad esempio, non è possibile comprarle".

© Riproduzione riservata