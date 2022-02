Il capodelegazione russo alla Conferenza sul clima si scusa col mondo: «Guerra ingiustificabile»

Il capodelegazione russo alla Conferenza sul clima delle Nazioni Unite si è scusato per l'invasione del suo Paese in Ucraina definita da lui stesso «ingiustificabile». È quanto rivelano diversi mezzi di comunicazioni citando le parole di Oleg Anisimov durante il meeting virtuale che si è tenuto a porte chiuse.

«Consentitemi di porgere le scuse da parte di tutti i russi che non sono stati capaci di prevenire questo evento», ha detto. All’incontro ha partecipato anche la delegata ucraina Svitlana Krakovska, nonostante l’invasione nel Paese. «Noi non ci arrenderemo in Ucraina e speriamo che il mondo non si arrenda nel costruire un futuro resiliente sul clima», ha detto in inglese, secondo quanto riferito da numerose fonti.

Dai Balcani nel '91 fino all'Ucraina di oggi: trent'anni di conflitti in Europa dopo la caduta dell'Urss Aladin Hodzic, il bambino simbolo della guerra in Bosnia: qui col padre al suo arrivo in Italia Aladin Hodzick a 19 anni, nel 2010 Jusici, in Bosnia, durante la guerra Jusici, Bosnia, la disperazione di una donna musulmana Le fosse comuni in Bosnia Profughi di etnia albanese in Kosovo Profughi di etnia albanese in Kosovo Militare serbo in Kosovo Fosse comuni in Kosovo Erevan, Armenia Erevan, Armenia

