Biden: «Il rischio di un’invasione russa dell’Ucraina è molto alto»

Il rischio di un’invasione russa dell’Ucraina è «molto alto». Lo ha dichiarato giovedì il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, prima di lasciare la Casa Bianca per un viaggio di poche ore nell’Ohio. «La mia idea è che accadrà nei prossimi pochi giorni», ha aggiunto Biden.

Biden: "Non hanno ritirato nessuna dello loro truppe"

La minaccia «è molto alta perchè non hanno ritirato nessuna delle loro truppe, hanno spostato più truppe dentro», ha spiegato Biden ai cronisti alla Casa Bianca, «abbiamo ragione di ritenere che si siano impegnati in operazioni ‘false flag’ per avere una scusa per attaccare». «Ogni indicazione che abbiamo è che sono pronti a entrare in Ucraina, ad attaccare l’Ucraina», ha aggiunto Biden, «la mia idea è che ciò accadrà nei prossimi pochi giorni». Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che c’è ancora una «via diplomatica» e che il segretario di Stato, Antony Blinken, esporrà «quale questa strada sia» in un imminente discorso alle Nazioni Unite. «Non ho in programma di chiamare Putin», ha aggiunto Biden.

