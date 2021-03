Kate furiosa con Meghan dopo l'intervista, fonte svela: "Non la perdonerà mai"

Dopo l'intervista a Oprah Winfrey, Kate Middleton manifesta la sua delusione nei confronti della cognata Meghan Markle che "non perdonerà mai".

Secondo alcune indiscrezioni svelate a US Weekly, i duchi di Cambridge sarebbero rimasti “scioccati dopo aver sentito le parole di Harry e Meghan”.

Pare che in particolare Kate sia rimasta delusa dal comportamento della cognata, tanto da dirsi "inorridita e mortificata". Sul magazine Ok!, inoltre, una fonte ha anche spiegato: “Kate non perdonerà mai Meghan per aver gettato un’ombra su di lei”.

A deludere Kate è stata la presunta lite raccontata da Meghan. L'ex duchessa di Sussex infatti ha raccontato alla Winfrey di una lite fra lei e Kate, avvenuta alla vigilia del matrimonio con Harry nel 2018.

Kate avrebbe infatti fatto piangere Meghan, per un paio di calze che avrebbe dovuto indossare Charlotte nel giorno del matrimonio. “Non sto raccontando questi fatti per denigrarla - aveva dunque detto Meghan nell'intervista -. Credo che sia molto importante che la gente sappia la verità”.

La Markle avrebbe anche sottolineato che Kate si sarebbe poi scusata mandando alla cognata dei fiori. A queste dichiarazioni, Kate non ha replicato in maniera ufficiale in quanto il protocollo le impone di tenere private le faccende di famiglia.

Tuttavia, “l’intervista segna la parola fine - dice oggi la fonte -. Meghan ha bruciato tutti i ponti e Kate non ha alcun interesse a parlarle”.

