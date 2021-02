Vaccino anti-Covid, Von der Leyen: "Da Moderna ulteriori 300 milioni di dosi"

"Sono lieta di annunciare che abbiamo stipulato un nuovo contratto con Moderna per ulteriori 300 milioni di dosi" di vaccino contro il Covid-19. Lo ha dichiarato in conferenza stampa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

La Commissione europea, ha spiegato il Financial Times, ha firmato un accordo per altre 150 milioni di dosi di vaccino Moderna quest’anno e ne ha opzionate altre 150 milioni per il prossimo anno.

Nell’ambito dell’operazione per incrementare il numero di dosi a disposizione per i Paesi del blocco, rientra anche l’intesa stretta confermata da Pfizer-BioNTech per passare da 300 a 500 milioni di dosi, con un’opzione per 100 aggiuntive. AGI

