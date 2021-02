Vaccino AstraZeneca contro il Coronavirus, verso l'ok all'uso fino ai 65 anni

Verso la somministrazione del vaccino AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni. È questo la linea espressa dagli esperti nella riunione di oggi alla quale hanno partecipato rappresentanti del ministero della Salute, Aifa e regioni. La decisione finale arriverà però solo dopo una ulteriore riunione della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa.

Secondo quanto si apprende, il ministro della salute ha, infatti, chiesto all’Aifa di «fare ogni verifica sul piano scientifico e sulla base di evidenze, per capire se c'è la possibilità di ampliare il limite dell’età. Tale decisione aiuterebbe a velocizzare la campagna vaccini».

Nel frattempo novità sulla nuova strategia Ue sui vaccini. Una procedura accelerata per l'approvazione di vaccini adattati alle nuove varianti Covid e una spinta alla collaborazione tra i produttori per aumentare le forniture, sia dei vaccini già autorizzati sia di quelli per possibili nuovi ceppi virali: questi gli aggiornamenti che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presenterà domani per far fronte alla nuova fase della pandemia caratterizzata dal rischio mutazioni.

Intanto l'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha ricevuto la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il vaccino anti Covid-19 da parte di Janssen, società del gruppo Johnson & Johnson. L'Ema condurrà ora una valutazione scientifica approfondita con un iter accelerato.

© Riproduzione riservata