Elezioni in Usa, Trump insiste: "Sistema di voto al pc aperto a frodi"

"Non m'importa in che Stato siete, questo sistema di voto al computer è aperto a frodi e interventi". Lo scrive su Twitter, Donald Trump che sempre sul social network rilancia i link a due articoli del sito The Federalist su presunti brogli a Detroit e a Philadelphia, e anche un terzo link del Washington Examiner sempre sulle accuse di brogli in Michigan.

"La gente non accetterà queste elezioni truccate", continua Donald Trump su Twitter e di fatto conferma la sua volontà di non voler concedere la vittoria a Joe Biden.

© Riproduzione riservata