Naya Rivera, nessun omicidio o droga: l'autopsia svela come è morta l'attrice di Glee

L'autopsia parla chiaro: Naya Rivera è morta per annegamento dopo aver salvato il figlio, né ci sono tracce di alcol o droga sul corpo o lesioni.

Sul corpo rinvenuto ci sono "solo segni del tempo in cui è rimasta sommersa in acqua". La star di Glee, come conferma la polizia, è dunque morta per un incidente e per colpa delle forti correnti.

Dell'attrice non si avevano più notizie dall'8 luglio, giorno in cui aveva preso in affitto una barca sul lago Piru, per trascorrere qualche ora con il figlio di 4 anni Josey. Il piccolo è stato ritrovato addormentato a bordo dell'imbarcazione.

Naya Rivera ha cominciato a recitare da bimba ed è poi diventata celebre con la parte di una cheerleader lesbica nella serie «Glee», in onda sulla Fox dal 2009 al 2015.

