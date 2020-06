Morte Floyd e proteste in piazza, Minnesota chiede ai manifestanti test coronavirus

Il governatore del Minnesota chiede a tutti i manifestanti di effettuare il test per il coronavirus. Le proteste degli ultimi giorni stanno infatti aumentando i timori per un nuovo balzo dei casi. Anche il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha invitato i manifestanti a farsi il test per accertare se sono positivi o meno.

Intanto, il 'muro' di recinzioni intorno alla Casa Bianca resterà fino al 10 giugno. Lo afferma il Secret Service spiegando che l’area resterà chiusa per mantenerne la sicurezza e consentire allo stesso tempo manifestazioni pacifiche. ANSA

