Coronavirus, il presidente brasiliano Bolsonaro positivo? Il figlio: "Test non concluso"

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro secondo alcuni media sarebbe risultato positivo al test del coronavirus. Lo riferisce il Journal o Dia, il più importante quotidiano di Rio de Janeiro, ripreso da diversi media internazionali, tra cui il Guardian.

La settimana scorsa Bolsonaro ha cenato con Donald Trump nella residenza del presidente Usa a Mar-a-Lago, in Florida. Uno stretto collaboratore di Bolsonaro, il capo della comunicazione, Fabio Wajngarten, che appare anche in una foto vicino al presidente Usa, è già risultato positivo.

Il test per il coronavirus cui si è sottoposto il presidente brasiliano Jair Bolsonaro non è ancora concluso. Lo scrive su Twitter il figlio Eduardo, aggiungendo che «vi sono molti voci e poca informazione». Anche Eduardo Bolsonaro, così come la moglie del presidente, Michelle, si sono sottoposti al test.

