Chiara Ferragni avverte Kendall Jenner: ""Il Coronavirus non è solo influenza"

"Il Covid-19 non è una "fott*** influenza" state attenti. Chiara Ferragni avverte Kendall Jenner, una influencer appartenente al mondo dei Kardashian con 124 milioni di followers, invitandola a non sottovalutare il problema, "ripetendo l'errore che noi, italiani, abbiamo fatto qualche settimana fa". La modella e influencer americana, infatti, sui suoi social, descrive il covid-19 come una semplice influenza sopravvalutata dai media.

"Vi prego, grandi celebrità come @kendalljenner non sottostimate il problema e non diffondete messaggi sbagliati, non fate l'errore che abbiamo fatto anche noi. In Italia abbiamo fatto lo stesso errore. Pensavamo fosse una fott*** influenza per la maggior parte delle persone ma abbiamo dovuto imparare nella maniera più difficile che è anche qualcosa più di questo" spiega Chiara Ferragni.

"I nostri ospedali stanno collassando perché molte persone hanno bisogno di essere ospedalizzate o peggio, di terapia intensiva collegate alle macchine respiratorie - scrive in un post la Ferragni -. Il Covid-19 potrebbe essere solo una fott*** influenza per te ma potrebbe dare complicazioni ai tuoi amici, a tuo fratello e probabilmente a tua nonna e tuo nonno. Per favore, siamo uniti in questa lotta e non diffondiamo il messaggio sbagliato".

Insieme a Fedez, Ferragni ha anche annunciato nuove donazioni per gli ospedali di Cremona, Bergamo e Policlinico di Milano.

