Coronavirus, Farnesina: verifiche su un italiano, infetto sulla Diamond Princess

Un italiano che era a bordo della Diamond Princess avrebbe contratto il coronavirus. A comunicarlo è la Farnesina, secondo cui tra i passeggeri contagiati a bordo della nave "sembrerebbe che ci sia un nostro connazionale, che però è partito col volo americano perché è residente in America, sposato con una donna americana. Aspettiamo ancora conferme", ha detto Stefano Verrecchia, capo dell'Unita di crisi della Farnesina, ad Agorà Rai Tre.

Verrecchia ha sottolineato che "sarebbe il primo caso di un italiano, comunque già in volo per l'America", mentre "fra i connazionali di cui ci dobbiamo occupare noi non risulta al momento alcun contagiato".

Quattordici cittadini residenti negli Usa, infatti, evacuati dalla nave da crociera e in volo verso gli Stati Uniti, sono risultati positivi al coronavirus, secondo quanto hanno comunicato in una nota congiunta il Dipartimento di Stato e quello della Sanità Usa, sulla base dei test compiuti alcuni giorni prima. "Queste persone - si legge - sono state trasferite in modo rapido e sicuro in un'area di contenimento a bordo dell'aereo, secondo i protocolli standard".

GLI ALTRI ITALIANI. A bordo della nave restano 35 italiani, tra cui 5 siciliani. Questa mttina il capo della protezione civile riunirà il tavolo per decidere come farli rientrare. Il Boeing italiano potrebbe partire nei prossimi giorni, probabilmente dopo la fine della quarantena, prevista per il 19 febbraio, ma che forse potrebbe essere estesa fino al 21. L'aereo rimpatrierà sicuramente tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio che vorranno tornare anche se alcuni, soprattutto tra chi lavora sulla nave, potrebbero scegliere di rimanere. Per ora si ragiona su ventina di connazionali da riportare a casa ma c'è anche la possibilità che siano imbarcati anche passeggeri di altri Paesi europei.

IL BILANCIO. E' salito a 454 il numero dei casi di coronavirus a bordo della nave Diamond Princess, dopo la conferma di altri 99 contagiati. Lo riferiscono i media giapponesi citando le ultime cifre del ministero della Salute.

