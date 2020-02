Coronavirus, un volo per i 35 italiani a bordo della Diamond Princess: ci sono anche 5 siciliani

Partirà un volo per riportare in Italia i 35 italiani imbarcati sulla Diamond Princess bloccata in porto a Yokohama. Lo annuncia su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Buongiorno, dopo aver riportato Niccolò dalla sua famiglia, ci siamo messi subito al lavoro per i 35 italiani bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess, in Giappone». A bordo ci sono anche cinque siciliani.

«Oggi posso dirvi che partirà un volo anche per loro, lo abbiamo deciso ieri insieme al commissario straordinario, Angelo Borrelli, e al Ministro della Salute, Roberto Speranza. Questa è l’Italia che non lascia mai soli i suoi connazionali. Siamo italiani, nessuno deve restare indietro, lo Stato c'è e non mancherà. Grazie a chi sta dando il massimo in queste ore, in patria e all’estero, per fornire il massimo supporto a chi ne ha bisogno».

Sulla nave sono stati rilevati altri 70 casi di coronavirus, portando il totale a 355. «A tutt'oggi, «abbiamo fatto i test su un totale di 1.219 persone e 355 si sono rivelati positivi», ha detto il ministro della salute Katsunobu Kato. Dei 355 contagiati, 73 non presentano sintomi della malattia. A bordo restano più di 3.700 persone fra membri d’equipaggio e passeggeri. Fra loro, 35 italiani.

Preoccupati per la rapida crescita del numero di nuovi casi di coronavirus sulla nave da crociera, diversi paesi, a cominciare dagli Usa, hanno deciso questo fine settimana di evacuare rapidamente i loro cittadini a bordo. Le 3.711 persone a bordo non sono state ancora tutte sottoposte ai test per stabilire la loro possibile contaminazione , finora sono stati fatti controlli su 1.219 persone.

