Coronavirus, le vittime salgono a 1669: altri 70 contagiati sulla Diamond Princess

Secondo l’ultima valutazione rilasciata domenica dalle autorità cinesi, la polmonite virale Covid-19 ha causato la morte di 1.665 persone nella Cina continentale (escluse Hong Kong e Macao), su un totale di 68.500 casi di contaminazione registrati sul territorio, oltre 69.000 in tutto il mondo.

La maggior parte dei decessi si è verificata nella provincia di Hubei (Cina centrale), il centro dell’epidemia iniziata a dicembre nella sua capitale Wuhan. Solo quattro morti sono state registrate in altre parti del mondo: una nel territorio semi-autonomo cinese di Hong Kong e le altre tre in Giappone, nelle Filippine e in Francia.

Sulla nave da crociera Diamond Princess, ferma in porto a Yokohama, sono stati rilevati altri 70 casi di coronavirus, portando il totale a 355. «A tutt'oggi, «abbiamo fatto i test su un totale di 1.219 persone e 355 si sono rivelati positivi», ha detto il ministro della salute Katsunobu Kato. Dei 355 contagiati, 73 non presentano sintomi della malattia. A bordo restano più di 3.700 persone fra membri d’equipaggio e passeggeri. Fra loro, 35 italiani.

Preoccupati per la rapida crescita del numero di nuovi casi di coronavirus sulla nave da crociera, diversi paesi, a cominciare dagli Usa, hanno deciso questo fine settimana di evacuare rapidamente i loro cittadini a bordo. Le 3.711 persone a bordo non sono state ancora tutte sottoposte ai test per stabilire la loro possibile contaminazione , finora sono stati fatti controlli su 1.219 persone.

© Riproduzione riservata