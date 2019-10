Siria, Trump: "L'Europa deve prendersi i miliziani dell'Isis"

L’Europa si prenda in carico i miliziani Isis, che non saranno mai portati in Usa: così il presidente Usa, Donald Trump, all’indomani della notizia che centinaia di persone sono fuggite da un campo profughi nel Rojava dove i curdi, ormai impegnati sul fronte di guerra, non controllano più le carceri dove sono detenuti i terroristi dell’Isis.

«Gli Stati Uniti hanno il peggio dei prigionieri dell’Isis», ha detto il presidente americano su Twitter. «La Turchia e i curdi non devono lasciarli scappare. L’Europa avrebbe dovuto riprenderseli dopo le numerose sollecitazioni. Lo faccia ora. Non arriveranno mai e non saranno mai portati in Usa».

© Riproduzione riservata