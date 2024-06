Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, concorso per collaboratori amministrativi: il bando

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di altre categorie indicate nel bando; diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini non italiani); età non inferiore agli anni 18; idoneità fisica allo specifico impiego; non aver mai riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate (la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso) ed i procedimenti penali pendenti come specificato sul bando;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, oppure con mezzi fraudolenti. Inoltre è richiesto il possesso del Diploma di istruzione secondaria di II grado e di aver svolto, a qualsiasi titolo, attività in uno o più degli ambiti indicati nei bandi di concorso.