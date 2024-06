Inps, concorso per professionisti statistico attuariali: i requisiti, il bando

Pubblicato un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di professionisti statistico–attuariali di I livello nell'Inps. Possono partecipare al concorso laureati in finanza o statistica iscritti all’Albo degli attuari. La domanda deve essere presentata entro il 17 luglio. I vincitori saranno inseriti presso la direzione generale dell’Istituto.

IL BANDO

L'attuario, chi è

Si tratta di un professionista specializzato in matematica e statistica che impiega conoscenze e strumenti analitici per determinare l’andamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie. Attraverso i propri calcoli, configura gli scenari nel breve, medio e lungo periodo.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dalla legge; maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione (in caso contrario, è necessario darne notizia al momento della candidatura nella modalità specificata sul bando); posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, laddove previsti per legge;

conoscenza adeguata della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in sede di colloquio.